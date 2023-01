Gut gemeint, aber schlecht gemacht - ein Kommentar zum Härtefallfonds für DDR-Rentner

Halle/MZ - Als die DDR in der Bundesrepublik aufging, waren sie in einem Alter, in dem es vielen schwer fiel, nach Abwicklung ihrer Betriebe einen neuen Job zu finden. Nun sind sie längst im Ruhestand, viele schon in einem hohen Alter – Angehörige diverser Berufsgruppen, die in der DDR Ansprüche auf Zusatzrenten erworben hatten. Nach der Wiedervereinigung wurden diese nicht anerkannt, die Betroffenen kämpfen bis heute um mehr Geld.