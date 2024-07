Bayerischer Wald oder Harz? Der Preisvergleich zeigt: In Sachsen-Anhalt können Urlauber besonders günstig Ferienwohnungen mieten. Wieso die Branche hier noch keine Prognose für das zweite Halbjahr wagt.

Halle/MZ. - Sachsen-Anhalts Tourismus-Branche ist gut ins Jahr gestartet und hofft auf weitere Gäste in den Sommermonaten. Dass mehr Deutsche im Inland Urlaub machen, hat laut Tourismusforscher Sven Groß von der Hochschule Harz verschiedene Gründe: So habe sich der Harz „von einem eher traditionellen Reiseziel zur aktiven und erlebnisreichen Destination entwickelt.“ Nicht nur schöne Wanderwege, sondern auch Freizeitattraktionen wie die Westernstadt „Pullman City“ oder die 483 Meter lange Hängebrücke an der Rappbodetalsperre locken Gäste.