Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Wer in Sachsen-Anhalt an die Zapfsäule fährt, zahlt am meisten. 5,7 Cent im Schnitt mehr als Autofahrer in Berlin. Das stellte unlängst der ADAC in seinem Bundesländervergleich fest. Was der Automobilclub allerdings nicht verriet, waren die Gründe für die Unterschiede, die selbst innerhalb von Sachsen-Anhalt auftreten und je nach Tag und Tageszeit auch deutlich größer ausfallen können. Da kommt es vor, dass Diesel in Halle zehn Cent mehr als in Magdeburg und fünf Cent weniger als in Bitterfeld-Wolfen kostet. Wo diese Preisdifferenzen herkommen? Die MZ hat die wichtigsten Gründe zusammengetragen.