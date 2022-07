Steuererklärung für Grundstücke nur online erlaubt: Senioren in Sachsen-Anhalt hilflos

Magdeburg - Seniorenvertreter in Sachsen-Anhalt üben scharfe Kritik an der vom Staat vorgegebenen Form der Grundsteuererklärung. Dass die Abgabe der Daten grundsätzlich online erfolgen solle, stürze viele alte Menschen in Angst und Sorge, sagte die Chefin der Landesseniorenvertretung, Angelika Küstermann, der MZ.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<