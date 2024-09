Am Donnerstag und Freitag wird ein großer Konvoi der Bundeswehr von Sachsen-Anhalt nach Bayern fahren. Was Autofahrer beachten müssen.

Am Donnerstag und Freitag wird ein großer Konvoi der Bundeswehr von Sachsen-Anhalt ins bayerische Bad Reichenhall fahren.

Halle (Saale). - Am Donnerstag und Freitag wird ein großer Konvoi der Bundeswehr von Sachsen-Anhalt über Sachsen und Thüringen nach Bayern fahren. Der gesamte Konvoi bestehe aus rund 150 Radfahrzeugen und teile sich in mehrere, zeitversetzt fahrende Gruppen auf, wie die Bundeswehr in Bad Reichenhall mitteilte.

Die einzelnen Kolonnen seien rund drei Kilometer lang und relativ langsam unterwegs. Die Fahrtstrecke sei mehr als 700 Kilometer lang und führe überwiegend über Autobahnen und Bundesstraßen.

Großer Bundeswehr-Konvoi fährt am Donnerstag quer durch Sachsen-Anhalt

Abfahrtsort des Konvois ist den Angaben zufolge der Truppenübungsplatz Altmark in Sachsen-Anhalt, nördlich von Magdeburg. Auf dem Weg nach Bad Reichenhall in Oberbayern werde es einen Zwischenstopp in Weißenfels geben. Die genaue Fahrtstrecke gibt die Bundeswehr "aus Gründen der militärischen Sicherheit" nicht bekannt.

Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmende sollten möglichst große Abstände zu den Fahrzeugkolonnen einhalten und aus Sicherheitsgründen nicht zwischen einzelne Fahrzeuge fahren, hieß es.

Mit der Fahrt schließe das Gebirgsjägerbataillon 231 aus Bad Reichenhall die Übung "European Falcon 2024" ab, teilte die Bundeswehr mit.