Drei Jahre nach Feuerwehr-Großeinsatz bei Hermes in Haldensleben - Wer muss nun zahlen?

Haldensleben - Das Szenario 2019 war folgendes: Im Versandzentrum von Hermes Fulfilment an der Hamburger Straße in Haldensleben gab es an einem Tag zwei Todesfälle und einen Rettungsdiensteinsatz. Am 15. Oktober 2019 verstarb um 0.40 Uhr ein Betriebstechniker in Halle 39, um 9.43 Uhr brach ein Mitarbeiter in Halle 5 zusammen und um 16.33 Uhr verstarb ein Auslieferungsfahrer in seinem Fahrzeug auf dem Süplinger Berg.