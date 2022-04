Große Kriegsübung im Norden Sachsen-Anhalts - der Gegner ist klar

Mehrere tausend Soldaten aus vier Nationen üben in der Altmark die Bündnisverteidigung. Worum es geht, ist klar. Aber keiner spricht es aus.

Manöver in der Altmark: Soldaten des Fallschirmjägerregiments 26 der „Division Schnelle Kräfte“ (DSK) erreichen einen Hubschrauberlandeplatz. Von dort werden sie zum Einsatzort geflogen.

Klietz/MZ - Zunächst ist nur ein leises Grollen auf der Landebahn des Truppenübungsplatzes Klietz in der Altmark zu hören. Dann wird es immer lauter. Bis über den Kronen der umliegenden Kiefern vier Transporthubschrauber vom Typ CH-47 der US-Army sichtbar werden. Am Boden knien deutsche und niederländische Soldaten der „Division Schnelle Kräfte“ - kurz DSK. Sie haben ihr Gesicht gefärbt, tragen Gewehre, einige auch Panzerabwehrwaffen und Maschinengewehre. Auf ein Signal laufen je 30 Mann in Reih und Glied auf die gelandeten Hubschrauber zu, die Heckrampen öffnen sich - es geht zum Einsatz.