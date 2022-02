TV-Show GNTM Folge 2: Lieselotte aus Salzwedel wird zur großen Überraschung

Heidi Klum sucht einmal mehr nach „Germanys next Topmodel“. Und mittendrin in den ganzen „Meedchen“ ist auch Lieselotte Reznicek aus Sachsen-Anhalt. Und in Folge zwei der Model-Show sticht die 66-Jährige bereits heraus.