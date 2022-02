Videodreh – Rankin-Shooting – Disco-Dance: Wie schlägt sich Lieselotte bei Heidi Klum?

Woche drei bei Germanys next Topmodel 2022 und Lieselotte aus Sachsen-Anhalt ist noch immer im Rennen. Wir verraten, wie sich die 66-Jährige bei den neuesten Prüfungen schlägt und welchen Stardesigner sie am liebsten adoptieren würde.

Magdeburg/DUR/slo – Heidi Klum sucht weiter nach Germanys next Topmodel. „Nur eine“ kann es werden, und Lieselotte Reznicek hat weiter Chancen. In Woche drei der TV-Show hat die 66-Jährige aber zu kämpfen.

Denn Heidi Klum lässt ihre „Meedchen“ sowohl die Werbefotos als auch den Start-Clip zur aktuellen GNTM-Staffel drehen. Und dafür müssen die Kandidatinnen eine 20-sekündige Tanzchoreografie einüben. De ist nicht lang, aber schnell – zu schnell für Lieselotte. „Es war eine Katastrophe“, so die Sachsen-Anhalterin, der auch Heidi Klum beim Zusehen „zwei linke Füße“ bescheinigt.

Opener-Dreh für GNTM - Lieselotte ohne Chance

Lieselotte will bereits aufgeben. Doch so einfach lässt Heidi Klum nicht locker. Üben, üben, üben, befiehlt die Model-Chefin und so probiert es Lieselotte weiter. Doch wo schon durchtrainierte 20-Jährige ihre Probleme haben, kommt die Seniorin nicht mit. „Es muss am Alter liegen“, ist sie selbstkritisch. Und tatsächlich findet der Videodreh am Ende ohne Lieselotte statt, dafür aber mit Barbara – die noch einmal zwei Jahre älter ist. Ganz am Alter kann es also nicht gelegen haben.

Beim Fotoshooting wartet die nächste Herausforderung. Mit einer Handvoll Konkurrentinnen muss Lieselotte für das beste Werbefoto posieren – und das vor den strengen Augen von Heidi Klums Lieblingsfotograf Rankin.

Und das Shooting läuft so lala. „Lieselotte könnte sich ein bisschen mehr anstrengen“, befindet Klum mittendrin. „Biete uns einfach mal was an“, heißt es. Wackelt die Seniorin?

Rüffel für Lieselotte - nimmt sie GNTM nicht ernst genug?

Nun kommt es auf den „Entscheidungswalk“ an. Für den werden die Model-Bewerberinnen von Star-Designer Christian Cowan eingekleidet. Lieselotte verstand mangels Englisch-Kenntnissen kein Wort des Mode-Stars, war von dem jungen Mann aber ganz angetan. „Ich würde dich gern adoptieren“, lacht die 66-Jährige. Cowan steckt Lieselotte in einen Catsuit a la Kylie Jenner. Eigentlich nichts für Frauen in ihrem Alter, befindet Cowan. Sagt aber: „Sie ist schön und hat Persönlichkeit.“

Doch auch der Disco-Walk klappt nicht. Lieselotte überdreht vor den Augen von Klum, Rankin und Cowan sowie mehrerer eingeflogener Klatsch-Journalisten. „Albern“ schimpft Heidi Klum. Lieselotte müsse das Format ernster nehmen und eleganter werden. Lieselotte nimmt die Kritik an und gelobt Besserung. Und so gibt es schließlich das nächste Foto und die Model-Reise geht weiter.