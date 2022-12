Blitzeis lässt Sachsen-Anhalter schlittern - DWD gibt für erste Landkreise Entwarnung

Regen mit Blitzeis hat am Montagvormittag in ganz Sachsen-Anhalt für glatte Straßen und Gehwege gesorgt. Vielerorts gab es mehr Unfälle, teils wurde der Busverkehr eingestellt. Am frühen Nachmittag gab es für erste Landkreise Entwarnung.

In der Nacht zum Montag ist in Sachsen-Anhalt mit Glatteis zu rechnen. Foto: Matthias Bein/dpa/Symbolbild

Sachsen-Anhalt/DUR/slo/thj - Am Montag kann es auf Sachsen-Anhalts Straßen gefährlich werden. Bei Minusgraden und gefrierendem Regen droht in vielen Regionen Glatteis. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung herausgegeben und gibt Tipps, wie man sich jetzt verhalten soll.

Notaufnahme in Bitterfeld nach Stürzen voll wie selten

Die Polizei sieht nach dem Blitzeis im Altkreis Bitterfeld keine dramatische Lage. Wetterbedingte Verkehrsunfälle bleiben weitgehend aus. Schulen verzichten jedoch zum Teil auf Präsenzunterricht.

Jerichower Land: Busse fahren nicht, Unterricht an Schulen fällt teilweise aus

Im Jerichower Land hat Glatteis am Montag nicht nur den Verkehr lahmgelegt. Wie es um den Busverkehr und dem Unterricht in Schulen im Landkreis steht.

Gefährliche Glätte im Salzland: 20 Verletzte in der Notaufnahme

Vor allem in Aschersleben und Alsleben ging am Morgen auf den Straßen nichts mehr. Was das für Winterdienst, Müllabfuhr, Busse und die Kliniken bedeutete.

DWD hebt Unwetterwarnung für erste Landkreise auf

Der Deutsche Wetterdienst DWD hat die Glättewarnung für die ersten Landkreise aufgehoben. Stand 14.30 Uhr gilt die Warnung noch bis 16 Uhr für folende Gebiete:

Den Osten des Landkreises Stendal

Teile des Jerichower Land

Anhalt-Bitterfeld

Dessau-Roßlau

Landkreis Wittenberg

Den östlichen Saalekreis

Kleine Abschnitte des Burgenlandkreises

Zudem gilt für den Harz sowie Teile von Mansfeld-Südharz eine Warnung wegen zum Teil schwerer Sturmböen.

Dessau bleibt von Glatteis bislang verschont - Fällt Regen am Nachmittag?

Am Montagmorgen fällt in vielen Teilen Deutschlands Regen auf den tiefgefrorenen Boden. Das führt zu Blitzeis und mancherorts zu Unfällen. Nicht so in Dessau-Roßlau.

Glatteis in Magdeburg: Polizei registriert zahlreiche Unfälle

Nach einem eher ruhigen Morgen registriert die Polizei in Magdeburg am Montagvormittag eine zunehmende Zahl von Unfällen aufgrund von Glatteis.

Glatteis führt zu Stürzen und Blechschäden in Quedlinburg

Wegen überfrierendem Regen ist auch ein Rettungswagen ins Rutschen gekommen. Was bislang passiert ist und welche Tipps eine Warn-App gibt.

Glatteis sorgt für eingeschränkten Busverkehr in Halle und dem Saalekreis

Der Regen, der auf gefrorene Böden trifft, hat am Montagmorgen für teils spiegelglatte Oberflächen gesorgt. Das hat Folgen für den Nahverkehr im Saalekreis und in Halle.

Altmark, Jerichower Land und Mansfeld-Südharz: Schulbusse fahren nicht und Linienverkehr eingestellt

Der Schulbus- und Linienverkehr ist wegen Blitzeis in Teilen Sachsen-Anhalts komplett eingestellt worden. Darauf angewiesene Meschen in Altmark, Jerichower Land und Mansfeld-Südharz müssen sich selbst um Alternativen kümmern.

Die Verkehrsgesellschaft Südharz stelle beispielsweise bis 12.30 Uhr den kompletten Busverkehr in Mansfeld-Südharz ein.

Es läuft „glatt“ beim Winterdienst in Bördeland

Der Winterdienst in der Gemeinde Bördeland hat einen Plan - alle sind gut vorbereitet und seit den Morgenstunden im Einsatz. Wie die Straßen eisfrei bleiben sollen, verrät Bauamtsleiter Ronald Funke.

Blitzeis im Jerichower Land: Busse fahren nicht, Unterricht an Schulen fällt teilweise aus

Für das Jerichower Land besteht eine Warnung vor Glatteis. Wie es um den Busverkehr und dem Unterricht in Schulen im Landkreis steht.

VGS-Busse bleiben im Großraum Sangerhausen im Depot

Im Raum Sangerhausen fahren wegen des angekündigten Glatteisregens am Montagmorgen keine Busse. Vor allem der Schülerverkehr ist betroffen. Wie die Schulen damit umgehen.

Bergzoo Halle bleibt zu - Lage am Morgen beherrschbar

Vereinzelt einsetzender Regen hat am Montagmorgen in Halle und dem Saalekreis für spiegelglatte Straßen und Fußwege gesorgt. Ein Verkehrschaos blieb aber aus. Der Bergzoo Halle hat bereits reagiert und lässt die Anlage heute den kompletten Tag geschlossen. Die eigentliche Gefahr komm jedoch wohl noch.

Unwetter-Warnung vor Glatteis in Sachsen-Anhalt

In der Nacht zum Montag zieht gefrierender Regen von Südwesten und Westen her über Sachsen-Anhalt. Dabei kann es vorübergehend zu stärkerem Eisansatz kommen, der zu Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr führen kann. Der DWD hat am Sonntag daher eine Unwetterwarnung vor Glatteis für das gesamte Land herausgegeben.

Die Unwetterwarnung gilt aktuell für Montag, 19.12.2022 bis 14 Uhr. Erst im weiteren Verlauf des Tages soll sich die Lage entspannen. Es bestehe Glättegefahr (Stufe 2 von 4) für folgende Regionen:

Kreis Wittenberg

Saalekreis

Kreis Stendal

Kreis Jerichower Land

Stadt Dessau-Roßlau

Kreis Anhalt-Bitterfeld

Auch die Magdeburger Verkehrsbetriebe mahnen zur Vorsicht auf den Straßen und twitterten bereits, dass ihr Winterdienst seit Sonntagabend im Einsatz sei.

Es gibt eine Extremwetterwarnung für morgen vor Glätte. Unser Winterdienst ist im Einsatz, kann aber nicht überall gleichzeitig sein. Seid besonders aufmerksam. Wir geben unser bestes, damit alle sicher ans Ziel kommen. Beachtet außerdem morgen unseren Störungsmelder. https://t.co/UMQ8aWTtgH — MVB (@mvbnet) December 18, 2022

Glatteis in Sachsen-Anhalt: DWD gibt Tipps für Autofahrer

Laut dem DWD sollte der Aufenthalt im Freien und Autofahrten unbedingt vermieden werden. Wer dennoch unterwegs ist, sollte sich auf erhebliche Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen bis hin zu Sperrungen einstellen. Die Fahrweise sollte den aktuellen Witterungsbedingungen angepasst werden. Zudem empfiehlt der DWD, möglichst vollzutanken und Decken und warme Getränke mitzuführen.

Zusätzlich sollten sich Bürger auf mögliche Netzausfälle (zum Beispiel Strom und Mobilfunk) vorbereiten und die Entwicklung der Gefährdungslage in den Nachrichten verfolgen.

Extreme Kälte in Sachsen-Anhalt: Es droht Gefahr für Leib und Leben

Durch die eiskalten Temperaturen droht bei längerem Aufenthalt im Freien Gefahr für Leib und Leben. Auf Dauer drohen bereits bei -5 Grad Erfrierungen.

Lesen Sie auch: Bei niedrigen Temperaturen – So kann obdachlosen Menschen geholfen werden

Lesen Sie auch: Eiseskälte: Hilfsangebote für Obdachlose laufen

Derzeit rechnen die DWD-Meteorologen in Sachsen-Anhalt nicht mit "weißen Weihnachten". Ganz ausgeschlossen sind Minusgrade und Niederschlag an Heiligabend aber noch nicht, so die DWD-Prognose.

Lesen Sie auch: Heiligabend im Schnee? So stehen die Chancen für eine "weiße Weihnacht"

Eine sichere Progose für Heiligabend ist jedoch erst wenige Tage vor dem Fest möglich.