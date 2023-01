131 Millionen Euro für die Modernisierung von Bahnhöfen in Sachsen-Anhalt – das ist gut angelegtes Geld. Doch ein Grundproblem bleibt.

Zugverkehr in Sachsen-Anhalt

Aufzüge, eine neue Unterführung, ein neuer Bahnsteig: Auch der Bahnhof in Quedlinburg (Harz) wird modernisiert.

Magdeburg/MZ - Wenn Sachsen-Anhalt und die Deutsche Bahn alle paar Jahre wieder die neuesten Vorhaben ihres Bahnhofsprogramms vorstellen, geht es in der Regel nicht um sogenannte Leuchtturm-Projekte. Nicht um Großstadt-Bahnhöfe wie Halle und Magdeburg, wo sich Umsteigezeit gut mit einem Kaffee überbrücken lässt, überdacht und warm.

Nein, es geht um die vielen kleineren und kleinen Stationen – und damit um Ausstattung, die eigentlich selbstverständlich sein sollte, es aber in vielen Fällen leider immer noch nicht ist: ein höherer Bahnsteig, eine Rampe oder ein Aufzug für Rollstühle und Kinderwagen, ein Wartehäuschen zum Schutz vor Wind und Regen.

Bis 2029 wollen das Land und die Bahn so viel Geld wie noch nie in die Modernisierung von weiteren 70 Bahnhöfen stecken – 131 Millionen Euro. Das ist eine gute Nachricht. Deutlich wird daran aber auch, wie gigantisch der Sanierungsstau immer noch ist. Die jahrzehntelange Vernachlässigung der Schieneninfrastruktur zugunsten eines auf Effizienz getrimmten Bahnkonzerns, forciert durch eine einseitig auf das Auto ausgerichtete Verkehrspolitik – sie zeigt sich auch am Elend vieler kleiner Haltepunkte auf dem Land. Die häufig eben nicht Visitenkarten ihrer Kommunen sind, sondern trist und wenig einladend.

Insofern sind die 131 Millionen Euro gut angelegtes Geld. Das Grundproblem aber bleibt: Solange die Politik nicht bereit ist, mehr Mittel in das System Schiene zu stecken, bleibt auch das beste Bahnhofsprogramm Stückwerk. Um mehr Fahrgäste zu locken, reichen modernisierte Bahnhöfe nicht aus. Dazu braucht es bessere Verbindungen, engere Takte und einen zuverlässigen Betrieb ohne Verspätungen und Ausfälle. Das ist die wirklich große Baustelle.