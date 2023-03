Immer rein mit der Giftbrühe – so sah es jahrzehntelang aus am Silbersee, auch 1991 noch, als dieses Bild entstand.

Halle (Saale)/Bitterfeld/MZ - Wer eine sehr feine Nase hat, kann es riechen. Ein leichter Hauch von faulen Eiern hängt in der Luft über Greppin-Wachtendorf. Dabei wirkt es hier, am Silbersee, doch eigentlich ganz idyllisch, selbst an diesem trüben Februartag. Die Siedlung aus den 30er Jahren, ein Ortsteil von Bitterfeld-Wolfen, liegt im Vormittagsschlaf. In ein paar Wochen, wenn es Frühling wird, wird es wieder grün werden am See.