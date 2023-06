Halle/MZ - Der Corona-Boom in der Fahrradbranche ist vorbei. Während viele Händler in den Pandemiejahren den zahlreichen Kundenanfragen kaum nachkommen konnten, sind ihre Lager nun oft übervoll. Der Grund: Nach dem Abebben coronabedingter Lieferengpässe können Hersteller inzwischen wieder mehr Räder ausliefern. So stünden nun in einigen Geschäften zeitgleich Modelle, die die Händler für 2021, 2022 und 2023 geordert

hatten, teilen der Verband der Zweiradindustrie (ZIV) und der Verband des Deutschen Zweiradhandels (VDZ) mit. Laut ZIV wurden 2022 hierzulande 820.000 Räder mehr ausgeliefert als verkauft.