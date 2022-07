Der DWD hat in Sachsen-Anhalt in der Nacht mehrfach vor schweren Gewittern gewarnt. Die Warnung gilt am Freitagmorgen noch für Regionen im Norden und Westen des Landes.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/dpa - Eine Unwetterfront mit starken Gewittern ist am am frühen Freitagmorgen über Sachsen-Anhalt gezogen. Örtlich kam es zu Blitzschlägen, Sturmböen und Starkregen. Die Warnung gilt am Freitag bis etwa 7.30 Uhr für die Regionen Harz, Stendal, Magdeburg, Dessau, Salzlandkreis, Mansfeld-Südharz, Jerichower Land, Salzwedel und Börde. Die Front zieht von Südwest in Richtung Nordost.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte in der Nacht für fast alle Regionen des Landes eine Warnung vor schweren Gewittern herasugegeben.

Laut Warnung des DWD könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Darüber hinaus seien kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Warnstufen und Farben: Was bedeuten die Unwetterwarnungen des DWD?

Stufe 1 – Amtliche Warnung (Gelb): Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, trotzdem können wetterbedingt Gefährdungen auftreten.

Stufe 2 – Amtliche Warnung vor markantem Wetter (Orange): Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Es können vereinzelt oder örtlich Schäden auftreten.

Stufe 3 – Amtliche Unwetterwarnung (Rot): Die erwartete Wetterentwicklung ist sehr gefährlich. Es können verbreitet Schäden auftreten. Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien.

Stufe 4 – Amtliche Warnung vor extremem Unwetter (Violett): Die erwartete Wetterentwicklung ist extrem gefährlich. Es können lebensbedrohliche Situationen entstehen und große Schäden und Zerstörungen auftreten. Häufig sind dabei größere Gebiete betroffen. Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien. Bereiten Sie sich auf außergewöhnliche Maßnahmen vor.

Unwetterwarnung: Wie verhält man sich bei Unwetter richtig?

Besteht eine amtliche Unwetterwarnung, sollte der Aufenthalt im Freien möglichst vermieden werden. Wenn noch ausreichend Zeit ist, sollten Sie bewegliche Gegenstände wie Gartenmöbel oder Fahrräder sichern sowie Türen und Fenster schließen. Empfindliche Geräte sollten sicherheitshalber vom Netz genommen oder mit einem Überspannungsschutz gesichert werden.

Wer im Freien von einem Unwetter überrascht wird, sollte Schutz in einem Gebäude suchen. Bei Gewitter sollte offenes Gelände gemieden und ausreichend Abstand zu Stromleitungen gehalten werden. Auch ein Auto kann Schutz vor Gewittern bieten. Bleiben Sie im Fahrzeug, aber berühren Sie keine blanken Metallteile.