Gewitter in Sachsen-Anhalt vorüber - Wolken und Regen prägen das Wetter am Montag

Gewitter zogen am Montagmorgen über weite Teile Sachsen-Anhalts. Bis zum Vormittag bestand in mehreren Landkreisen eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes, die nun aufgehoben ist. Doch der Himmel bleibt bewölkt.

Der Himmel zeigt sich in Sachsen-Anhalt am Montag größtenteils bewölkt.

Magdeburg/DUR/awe - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Montagmorgen vor teils schweren Gewittern in Teilen Sachsen-Anhalts. Bis auf den äußersten Norden des Landes sowie im Harz bestand für alle Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen-Anhalt eine Unwetterwarnung. Ab Vormittag 10 Uhr wurde alle Warnungen des DWD aufgehoben.

Gewitter in der Altmark möglich

Lediglich in der Altmark besteht am Nachmittag dann wieder ein geringes Gewitterrisiko. Die Temperatur erreicht ihr Maximum am Montag bei 20 Grad.

Gegen Mittag wird es weiten Teilen stark bewölkt, gebietsweise kommt es laut DWD auch zu Regen.