Gewitter im Süden Sachsen-Anhalts - Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwetter

In Sachsen-Anhalt herrschen derzeit kühlere Temperaturen und auch die Sonne ist unter einer Wolkendecke versteckt. In einigen Landesteilen kann es am Dienstagabend zu heftigen Gewittern kommen. Der Deutsche Wetterdienst warnt.

Magdeburg/DUR/awe - Der Wochenstart zeigte sich bereits relativ kühl in Sachsen-Anhalt. In einigen Regionen kommen am Dienstagabend auch Gewitter dazu. Der Deutsche Wetterdienst hat Unwetterwarnungen für den Landkreis Mansfeld-Südharz (zwischen 18.30 und 19.30 Uhr), den Burgenlandkreis (zwischen 18 und 19 Uhr) sowie den Saalekreis (zwischen 18.45 und 20 Uhr) herausgegeben. In den südlichen Landesteilen werden teils heftige Gewitter erwartet.

Wie der DWD weiter mitteilt, kann es örtlich zu Blitzschlag kommen. Die Stärke des Gewitters wird auf der Stufe eins von vier einskaliert.