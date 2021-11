Gewerkschaften rufen zu Warnstreiks an Schulen und Hochschulen in Sachsen-Anhalt auf

An Sachsen-Anhalts Schulen und Hochschulen soll am Mittwoch gestreikt werden.

Halle (Saale)/dpa - Die Gewerkschaften haben die Tarifbeschäftigten an Schulen und Hochschulen in Sachsen-Anhalt für Mittwoch dazu aufgerufen, ganztägig die Arbeit niederzulegen. Grund für die Warnstreiks sei der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst. Eltern müssen mit Unterrichtsausfall rechnen, wie Sprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und Verdi mitteilten. Betroffen seien vor allem der Süden und Osten des Landes. In Halle ist am Vormittag eine Kundgebung geplant.

Die Gewerkschaften fordern für die Beschäftigten unter anderem fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens 150 Euro monatlich. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder wies die Forderungen als unrealistisch zurück.