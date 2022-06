Gesundheitsämter in Sachsen-Anhalt sind völlig überlastet

In vielen Regionen ist die Kontaktnachverfolgung der Gesundheitsämter weder zeitnah noch in vollem Umfang möglich.

Halle/MZ - In der eskalierten Corona-Lage sind Sachsen-Anhalts Gesundheitsämter mittlerweile völlig überlastet: In vielen Regionen ist die Kontaktnachverfolgung weder zeitnah noch in vollem Umfang möglich. Das ergab eine MZ-Abfrage in mehreren Landkreisen. Zum Teil sind die unbearbeiteten Fälle Wochen alt. Einige Ämter haben die Strategie geändert: So sollen Infizierte ihre Kontaktpersonen nun selbst benachrichtigen. Zudem sollen digitale Lösungen die Ämter entlasten.