Diabetes, Cholesterin, Bluthochdruck: Nach Plänen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sollen Apotheker künftig auch einfache Vorsorgeuntersuchungen durchführen. Das soll die Hemmschwelle für Patienten senken. Bei Apothekern in Sachsen-Anhalt stößt die Idee allerdings auf Kritik. Ist der Plan umsetzbar?

Gesundheits-Checks in der Apotheke? Lauterbach-Plan sorgt in Sachsen-Anhalt für Kopfschütteln

Halle/MZ - Kostenlos, ohne Termin, um die Ecke: Der Zugang zu medizinischen Vorsorgeuntersuchungen soll für Patienten vereinfacht werden. Nach Plänen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sollen neben Hausärzten auch Apotheker künftig Gesundheitschecks durchführen. Lauterbach will so mehr Menschen dazu animieren, Bluthochdruck, Diabetes oder hohen Cholesterinwerten vorzubeugen. In Sachsen-Anhalts Apotheken stoßen die Pläne aus Berlin jedoch auf Kritik. „Für die Mehrheit der Kollegen ist das nicht machbar“, sagte Steffen Beyer, Apothekeninhaber aus Elbingerode (Harz).