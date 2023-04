In Sachsen-Anhalt geht knapp die Hälfte der Zahnärzte in den nächsten Jahren in Rente. Die Versorgung dünnt bereits jetzt aus. Ein Mediziner auf dem Land ächzt unter der Flut an Patienten.

Halle/MZ - Zur Einstimmung schickt Jürgen Rinke per Mail ein Lied. „Die Termine werden kürzer, die Patienten werden mehr“, singt eine Männerstimme. Der Refrain: „Ja, in der Neuen Straße 5 bei Doktor Rinke auf dem Land, da geben sich Patienten die Klinke in die Hand.“ Der Sänger war der zweite Zahnarzt in der Rinke-Praxis in Gröbzig (Anhalt-Bitterfeld) und hatte das Lied zum eigenen Abschied komponiert. Nicht nur der Kollege fehlt jetzt, auch Praxen in der Umgebung schlossen.