Halle/Magdeburg/MZ - „Frauen haben keine Gleichbehandlung verdient“: Was wie eine überalterte Stammtischparole klingt, ist in Wirklichkeit Teil einer Aufklärungskampagne der Barmer, die damit aufrütteln will. Denn die Zahlen der Krankenkasse sind eindeutig: In Sachen Gesundheit gebe es deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern, und das müsse sich auch in der Prävention und Behandlung widerspiegeln, so Barmer Landesgeschäftsführer Axel Wiedemann. Doch was genau ist bei der sogenannten Gendergesundheit wirklich unterschiedlich - und was nur ein Klischee?