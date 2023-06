Um fast ein Viertel gingen die Fehlzeiten bei den Beschäftigten in Sachsen-Anhalt 2022 nach oben. Laut Barmer-Gesundheitsreport ein Rekordwert. Wie Experten sich die Entwicklung erklären.

Gesundheit: Sachsen-Anhalter sind so oft krank wie noch nie - Rekordhoch bei Krankenstand

Die Zahl der arbeitsunfähigen Beschäftigten in Sachsen-Anhalt ging 2022 sprunghaft nach oben.

Halle/MZ - Krank, kränker, 2022: Die Fehlzeiten von Beschäftigten in Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr auf ein Rekordhoch geklettert. Das geht aus Versicherten-Daten der Krankenkasse Barmer hervor. Demnach fehlte jede Arbeitskraft 2022 krankheitsbedingt im Durchschnitt 27,5 Tage. Ein Jahr zuvor waren es 22,3 Tage. „Dieses Plus entspricht einem noch nie gemessenen Zuwachs von 23,3 Prozent“, so die Barmer. Auch beim Krankenstand

gab es einen deutlichen Anstieg. Dieser erreichte 2022 im Durchschnitt 7,5 Prozent. Von 1.000 Erwerbstätigen waren demnach rund 75 krankgeschrieben. Im Jahr zuvor waren es 61 Beschäftigte.