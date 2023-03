Politischer Druck: Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP, vorn) besucht Stellwerke, wie hier im November vorigen Jahres in Sangerhausen, sie beschwert sich per Brief beim Bahn-Vorstand. Doch in der Konzernzentrale hat das Land keine Lobby.

(Foto: Maik Schumann)