Bestimmte Feiertage sind im Gesetz verankert und werden nicht nur jedes Jahr gefeiert, sondern bedeuten auch, dass an diesem Tag frei ist. Welche gesetzlichen Feiertage es in Sachsen-Anhalt 2022 und 2023 gibt.

Die gesetzlichen Feiertage in Sachsen-Anhalt bedeuten auch arbeitsfreie Zeit.

Magdeburg/DUR/it - In Deutschland gibt es neun gesetzliche Feiertage, die für alle 16 Bundesländern gelten. In Sachsen-Anhalt gibt es über die neun Feiertage noch drei weitere, die im Jahr gefeiert werden. Allerdings fallen nicht alle auf einen Tag unter der Woche, sondern auch mal auf einen Sonntag.

Feiertage in Sachsen-Anhalt 2022 als Brückentage nutzen

Durch die Feiertage gibt es in Sachsen-Anhalt jedoch auch einige Brückentage. Klug eingesetzte Urlaubstage können den Arbeitnehmern so noch mehr freie Zeit bescheren. Neben den Feiertagen achten vor allem Familien auch auf die Ferienzeiten in Sachsen-Anhalt, um ihren Urlaub zu planen.

Welche gesetzlichen Feiertage gibt es in Sachsen-Anhalt?

Neujahr

Heilige Drei Könige

Karfreitag

Ostern - Ostermontag

1. Mai - Tag der Arbeit

Christi Himmelfahrt

Pfingsten - Pfingstmontag

Tag der Deutschen Einheit

Reformationstag

1. Weihnachtsfeiertag

2. Weihnachtsfeiertag

Welche Feiertage gibt es nicht in Sachsen-Anhalt?

Fronleichnam: Nur Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland

Allerheiligen: Nur Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland

Buß- und Bettag: Nur in Sachsen Feiertag - in Bayern entfällt allerdings der Unterricht an Schulen

Wann ist der nächste Feiertag in Sachsen-Anhalt 2022?

In Sachsen-Anhalt ist Christi Himmelfahrt am 26. Mai 2022 der nächste Feiertag.

Gesetzliche Feiertage in Sachsen-Anhalt 2022

Neujahr: 01.01.2022 (Samstag)

Heilige Drei Könige: 06.01.2022 (Donnerstag)

Karfreitag: 15.04.2022 (Freitag)

Ostern - Ostermontag 18.04.2022 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2022 (Sonntag)

Christi Himmelfahrt: 26.05.2022 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 06.06.2022 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2022 (Montag)

Reformationstag: 31.10.2022 (Montag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2022 (Sonntag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2022 (Montag)

Gesetzliche Feiertage in Sachsen-Anhalt 2023

Neujahr: 01.01.2023 (Sonntag)

Heilige Drei Könige: 06.01.2023 (Freitag)

Karfreitag: 07.04.2023 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 10.04.2023 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2023 (Montag)

Christi Himmelfahrt: 18.05.2023 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 29.05.2023 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2023 (Dienstag)

Reformationstag: 31.10.2023 (Dienstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2023 (Montag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2023 (Dienstag)

Heilige Drei Könige und Reformationstag in Sachsen-Anhalt

Zwei Feiertage in Sachsen-Anhalt sind jedoch etwas Besonderes, denn Heilige Drei Könige und der Reformationstag werden nicht in allen Bundesländern als Feiertag anerkannt. Neben Sachsen-Anhalt gelten diese Tage auch in Baden-Württemberg und Bayern als Feiertage.