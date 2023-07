Der Bauernverband in Sachsen-Anhalt setzt große Hoffnungen auf Kulturpflanzen, die mithilfe von Methoden wie der Genschere optimiert werden. Warum Biolandwirte das deutlich kritischer einschätzen.

Gentechnik gegen Dürre: Landwirte fordern schnelle Nutzung auch in Sachsen-Anhalt

Tockenheit auf den Feldern macht Bauern seit Jahren auch in Sachsen-Anhalt zu schaffen.

Halle/MZ - Nach Ansicht von Landwirten in Sachsen-Anhalt sollten gentechnisch optimierte Pflanzen so schnell wie möglich auf hiesigen Flächen angebaut werden. „Wir sehen den Klimawandel bereits auf unseren Feldern“, sagte Sven Borchert, Erster Vizepräsident des Landesbauernverbandes, gegenüber der MZ. Man brauche angesichts zunehmender Trockenheit vor allem neue genmodifizierte Sorten, die mit weniger Wasser auskommen. Nur so könne man künftig weiter die Menge und Qualität liefern, die der Verbraucher gewohnt sei.