Genesenenstatus: Sonderrecht für Sachsen-Anhalts Landtag endet

Am Donnerstag kommt in Magdeburg der Landtag zusammen - dann gilt bereits die verkürzte Genesenenfrist.

Magdeburg - Die Sonderrolle für Landtagsabgeordnete beim Genesenenstatus wird abgeschafft. Das kündigte Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) auf MZ-Nachfrage an. Noch an diesem Mittwoch werde eine entsprechende Allgemeinverfügung in Kraft treten, sagte Parlamentssprecherin Katja Schmidt.