Halle/MZ - - Die so genannte Gendersprache wird auch in Sachsen-Anhalt immer häufiger genutzt. Behörden und Universitäten haben sie längst eingeführt, weitere Institutionen folgen. Doch Doppelpunkt, Unterstrich und Gendersternchen sind auch umstritten, die Mehrheit der Deutschen ist laut Umfragen gegen ihre Verwendung. Zuletzt hatte der Landrat des Saalekreises geschlechtergerechte Formulierungen in der Verwaltung verboten. Lisa Garn sprach mit Thomas Kliche, Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal, darüber, warum in der Debatte die Empörung so groß ist und wovon sie ablenkt.