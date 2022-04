Geldregen für deutsche Startups: Welche Firmen in Mitteldeutschland erfolgreich sind

Deutsche Jungunternehmen sammeln so viel Kapital ein wie nie zuvor. Berlin führt mit großem Abstand, Doch auch einige Firmen aus Mitteldeutschland sammeln Millionen ein.

Halle/MZ - Noch nie ist so viel Geld in deutsche Start-ups geflossen wie im vergangenen Jahr. Kapitalgeber investierten fast 17,4 Milliarden Euro in die Jungunternehmen. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Verdreifachung. Das ist das Ergebnis des Start-up-Barometers der Beratungsgesellschaft EY. Berücksichtigt wurden Unternehmen, die höchstens zehn Jahre alt sind.