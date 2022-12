Halle-Attentäter nach Geiselnahme in JVA Burg überwältigt

Ein Häftling der JVA Burg bringt zwei Justizvollzugsbedienstete in seine Gewalt, er wird schließlich von weiteren Bediensteten überwältigt. Bei dem Geiselnehmer handelt sich um den rechtsextremen Halle-Attentäter Stephan B.

Bei dem Geiselnehmer im Gefängnis in Burg nahe Magdeburg handelt es sich um den rechtsextremen Halle-Attentäter Stephan B.

Burg/MZ/dpa - Der rechtsextreme Attentäter von Halle hat im Hochsicherheitsgefängnis Burg (Jerichower Land) nacheinander zwei Gefängnisbedienstete in seine Gewalt gebracht, bevor er überwältigt werden konnte. Das meldete am Dienstagmorgen das Justizministerium in Magdeburg. Der 30-Jährige sei bei der Geiselnahme verletzt worden, hieß es aus dem Ministerium.