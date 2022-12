Kommentar: Beim Attentäter von Halle ist die Justiz gescheitert, schon wieder

Halle (Saale)/MZ - Wieder einmal fragt sich das Land verstört, was eigentlich in den sachsen-anhaltischen Gefängnissen vor sich geht. Wie kann es sein, dass es dem Terroristen von Halle gelingt, zwei Gefängnisaufseher in seine Gewalt zu bringen? Wie kann es gar sein, dass er dafür eine Art Schusswaffe nutzte, ob nun funktionsfähig oder als Attrappe? Das sind die Fragen, die Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) schnellstmöglich aufklären muss.