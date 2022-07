Gegen längere AKW-Laufzeiten - Umweltministerin Lemke warnt vor „untoten Debatten“

Halle/MZ - Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat in der deutschen Energiepolitik vor „untoten Debatten“ gewarnt. „Ich meine die Debatte um die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke“, sagte die Dessauerin am Samstag auf einem Grünen-Landesparteitag in Halle. Lemke verknüpfte ihre Warnung mit dem laufenden Krieg in der Ukraine: „Kein einziges AKW der Welt ist auf solch eine Situation vorbereitet worden“, sagte die Ministerin, die auch für nukleare Sicherheit zuständig ist.

Im Bundestag hatte die Union zuletzt für die Laufzeitverlängerung argumentiert. In Deutschland sind noch drei Kernkraftwerke am Netz, sie sollen zum Jahresende abgeschaltet werden. Lemke sagte dagegen: „Wir müssen unsere ganze Konzentration darauf richten, jetzt die Erneuerbaren wirklich voranzubringen.“

Nouripour: „Es bleibt beim Kohleausstieg 2030“

Grünen-Bundeschef Omid Nouripour betonte in Halle: „Es bleibt beim Kohleausstieg 2030.“ Das gelte trotz aktueller Debatten um Energiesicherheit. Dieses Ausstiegsziel 2030 nennt der Koalitionsvertrag der Bundesregierung von SPD, Grünen und FDP „idealerweise“.

Angesichts drohender Gasknappheit hatte der Landrat des Burgenlandkreises, Götz Ulrich (CDU), dagegen jüngst gesagt, das Kohleausstiegsdatum scheine ihm offen. „Ich erwarte jetzt, dass wir keine Verkürzung vorantreiben“, sagte der MZ. „Sondern in Sachsen-Anhalt vielleicht ein, zwei Jahre länger abbauen.“