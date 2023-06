Es gibt mehr Verdachtsfälle zu Übergriffen in Kitas in Sachsen-Anhalt. Gewalt an Kindern ist ein Tabu. Dabei gehört zur Prävention das Sprechen darüber.

Halle/MZ- - Über Gewalt in der Kita wird selten gesprochen. Auch in Sachsen-Anhalt gibt es Fälle, in denen Erzieher Grenzen überschritten haben. 56 Verdachtsfälle sind dem Landesverwaltungsamt für 2022 bekannt, in denen Kinder und Jugendliche gefährdet worden sein

können. Nicht nur, aber auch durch übergriffiges Verhalten von Erziehern. Diese Zahl ist auf den ersten Blick nicht hoch. Aber die Dunkelziffer dürfte höher liegen. Und: Jeder Fall ist einer zu viel.