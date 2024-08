Der Berufskraftfahrer Christian Bergmann aus Beetzendorf im Altmarkkreis Salzwedel hat mit drei weiteren Kandidaten an der ARD-Quizshow "Gefragt - Gejagt" teilgenommen und gewonnen.

Der Beetzendorfer Christian Bergmann hat in der ARD-Quizshow "Gefragt - Gejagt" den Jäger Sebastian Jacoby (Foto) geschlagen.

Beetzendorf. - Christian Bergmann aus Beetzendorf im Altmarkkreis Salzwedel hat mit drei weiteren Kandidaten 46.000 Euro in der ARD-Quizshow "Gefragt - Gejagt" gewonnen. Ausgestrahlt wurde die Folge am 3. August. Sie ist aktuell noch in der ARD-Mediathek zu finden.

Die ersten drei Kandidaten konnten in der Folge nach der Schnellraterunde und dem direkten Duell mit Jäger Sebastian Jacoby 11.000 ins Finale retten. Dann kam der Beetzendorfer Christian Bergmann zum Zuge.

"Mach Sachsen-Anhalt froh", motivierte Moderator Alexander Bommes den Berufskraftfahrer vor seiner Schnellraterunde. "Hoffen wat", antwortete Bergmann im typischen Dialekt.

Mit erspielten 2.500 Euro ging es dann in das direkte Duell mit dem "Quizgott" Jacoby. Obwohl Bergmann laut eigenen Aussagen generell eher "sicherheitsbedacht" ist, nahm er das Angebot von 35.000 Euro an und sicherte dies mit den richtigen Antworten im Jäger-Duell bis ins Finale.

Dort konnte er mithilfe seiner drei Co-Kandidaten Sebastian Jacoby schlagen und kann sich nun über seinen Anteil an dem 46.000 Euro hohen Gewinn freuen. "Das Geld war selten so verdient", beurteilte der unterlegene Jäger das verlorene Duell nach dem Ende.