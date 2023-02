Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einer Putenmastanlage in Wieglitz (Börde) rückten Seuchenbekämpfer in Vollschutz an. 20.000 Vögel mussten gekeult werden.

Halle/Wieglitz/MZ - Es sind Bilder wie aus einem Katastrophen-Film: Menschen in weißen Overalls, mit Gummihandschuhen und Masken streifen vor wenigen Tagen über das Gelände eines Putenzuchtbetriebs in Wieglitz (Börde). Feuerwehrmänner bewachen die Zufahrtsstraßen, rot-weißes Absperrband flattert im Wind. Die Lkw, die dennoch auf das Gelände fahren, müssen eine Schleuse passieren. Von oben, von der Seite, von unten werden sie hier in Chemikalien getränkt. All das, um eine Seuche einzudämmen, die in Sachsen-Anhalt zunehmend um sich greift: die Vogelgrippe.