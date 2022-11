Weil immer mehr Hausbesitzer aufgrund der hohen Energiekosten die Temperaturen drosseln, vermehren sich Bakterien. In manchen Regionen häufen sich die Infektionen mit Legionellen. Warum Sparsamkeit hier gefährlich und auch teuer werden kann.

Legionellen breiten sich bei Temperaturen unter 55 Grad in Wasserleitungen aus.

Halle/MZ - Um Energie zu sparen, senken manche Hausbesitzer oder Vermieter offenbar die Temperaturen in Warmwassersystemen ab. Doch wird zu stark gedrosselt, können sich Legionellen ausbreiten. Der Landkreis Harz vermeldet bereits einen Anstieg der Fälle. In anderen Regionen häufen sich Infektionen. Die Befürchtung ist groß, dass sich diese Entwicklung in den kommenden Monaten verschärfen wird.