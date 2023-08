Feuerwehr in Sachsen-Anhalt Gefahr durch Elektroautos: Warum Batterie-Brände so schwer zu löschen sind

Sie brennen heißer, länger und können sich selbst entzünden: E-Autos stellen eine Gefahr für Rettungskräfte dar. Doch in Sachsen-Anhalt mangelt es noch an Kursen und Ausrüstung. Warum die Akkus für die Rettungskräfte so gefährlich sind.