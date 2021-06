Gedenkveranstaltungen gegen rechte Gewalt in mehreren Städten in Sachsen-Anhalt

In mehreren Städten in Sachsen-Anhalt wird am Freitag der Opfer rechter Gewalt gedacht.

Halle (Saale) - In mehreren Städten Sachsen-Anhalts wird am Freitag der Opfer rechter Gewalt gedacht. In Dessau wird es eine Veranstaltung zur Erinnerung an Hans-Joachim Sbrzesny und Alberto Adriano geben, teilte das Multikulturelle Zentrum der Stadt mit. Adriano war vor mehr als 20 Jahren vor seiner Haustür von drei jungen Neonazis zusammengeschlagen worden. Drei Tage später starb er an seinen schweren Verletzungen. Die Täter wurden wegen gemeinschaftlichen Mordes aus Fremdenhass verurteilt.

Neben den zwei Gedenkveranstaltungen in Dessau-Roßlau werden unter anderem auch in Halle, Halberstadt (Harz) und Magdeburg der Opfer rechter Gewalt gedacht.