Gedenken an Errichtung des DDR-Grenzregimes und Zwangsaussiedlungen

Hötensleben - Am Grenzdenkmal Hötensleben wird am Mittwoch an die Abriegelung der deutsch-deutschen Grenze und den Beginn der Zwangsaussiedlungen aus dem Sperrgebiet der DDR vor 69 Jahren erinnert. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es keine Gedenkveranstaltung, wie die Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt mitteilte. Stattdessen sei eine stille Kranzniederlegung geplant.

Am 26. Mai 1952 sperrte die DDR ihre Grenze zur Bundesrepublik mit Inkrafttreten der Polizeiverordnung ab. Ein fünf Kilometer tiefes Sperrgebiet entstand, in dem strenge Regeln für die Einwohnerinnen und Einwohner galten. Damit ging auch die erste große Welle von Zwangsaussiedlungen aus dem DDR-Grenzgebiet einher. Laut der Stiftung Gedenkstätten mussten mehr als 8000 Menschen bis Juni 1952 aus ihrer Heimat in andere Städte und Ortschaften in der DDR wegziehen. Es seien 160 Menschen aus Hötensleben betroffen gewesen.