Am Gratis-Comic-Tag gibt es in Sachsen-Anhalt über dreißig Comics, Graphic Novels und Mangas umsonst. Möglich machen dies zahlreiche Buchhandlungen und Büchereien, die die Sonderdrucke der Aktion für lau verteilen. Wir zeigen, wo Leseratten und Sammler sie ergattern können.

Am Sonnabend gibt es wieder in vielen Buchhandlungen in Sachsen-Anhalt Comics und Mangas umsonst. Dahinter steckt der Gratis Comic Tag. Symbolbild:

Magdeburg - An diesem Sonnabend lohnt sich das Schnellsein. Denn dann können Leseratten, Sammler und Nerda mit ein bisschen Glück bis zu 35 internationale Comics ergattern. Möglich machen dies zahlreiche Büchereien und Buchhandlungen deutschlandweit, aber auch in Sachsen-Anhalt, die sich am Gratis-Comic-Tag (GCT) beteiligen. Aber Achtung! Der frühe Vogel fängt auch am Wochenende den Wurm - schnell könnte nämlich der gewünschte Titel vergriffen sein. Denn das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.