Seit den Anschlägen des 7. Oktobers herrscht im Gazastreifen Krieg. Für die Menschen in dem eng besiedelten Landstrich wird die Lage immer dramatischer. Auch die Familie des Magdeburger Studenten Bahaa Alsawalhi steckt im Kampfgebiet fest. Sie herauszuholen, ist vor allem eines: teuer.

Zerstörung durch den Krieg in zwei Schritten: Mitte November wurde das 2019 fertiggestellte Haus der Familie Alsawalhi in Gaza das erste Mal von Bomben getroffen. Im Januar wurde es dann komplett zerstört.

Magdeburg/MZ. - Seine Gedanken und Gefühle kann Bahaa Alsawalhi gerade nicht äußern. Er sitzt in einer Bäckereifiliale in Magdeburg, schaut nach oben, reibt sich kurz über das Gesicht, dann die Augen. Was er empfindet, wenn er die Bilder des zerstörten Hauses seiner Familie sieht?