Gaststätten fehlt das Personal - Gewerkschaft kritisiert Wirte

Gäste sitzen in einem Straßencafé in Quedlinburg im Harz.

Halle (Saale)/MZ - Vor dem Hintergrund verschärften Personalmangels in der Gastwirtschaft fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) bessere Arbeitsbedingungen und Tarifverträge. Allein in Halle hätten im Zuge der Corona-Krise rund 600 Mitarbeiter die Branche verlassen, berichtet sie unter Berufung auf Zahlen der Arbeitsagentur. Doch das Problem hält Jörg Most von der NGG-Region Leipzig-Halle-Dessau, für hausgemacht. „Schon vor Corona waren die Bedingungen schlecht. Die Unternehmen haben es über Jahre versäumt, die Arbeit attraktiver zu machen. Das rächt sich jetzt.“ Unbezahlte Überstunden, rauer Umgangston und eine hohe Abbruchquote der Ausbildung seien nur einige strukturelle Probleme.