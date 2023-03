Gastronomie in Wernigerode Darum eröffnet Sternekoch Robin Pietsch Imbissbude im Harz - doch ein Rezept darf nicht fehlen

Kiosk und Gourmetküche: Was klingt wie ein Widerspruch, setzt Robin Pietsch in Wernigerode um. Der Sternekoch will so einen neuen Treffpunkt schaffen.