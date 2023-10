Wernigerode/München/dpa/DUR - Wer in Sachsen-Anhalt in einem Restaurant essen möchte, dem wird eine große Auswahl geboten. Von deutscher Küche, über asiatisch, griechisch und bis hin zu serbisch und vielen mehr. Allerdings werden immer wieder Auszeichnungen für die bestens Restaurants vergeben - so auch für einige in Sachsen-Anhalt.

Ausgefallene Restaurants in Sachsen-Anhalt: Orangerie in Seeburg ausgezeichnet

Im Oktober wurde die Orangerie Seeburg im Landkreis Mansfeld-Südharz von der renommierten deutschen Gourmetzeitschrift "Der Feinschmecker" in der Kategorie "Die besten Restaurants für jeden Tag" ausgezeichnet.

Doch was hat die Feinschmecker-Redaktion überzeugt? Die Orangerie sei ein "Ausflugsrestaurant mit hohem Erlebniswert", die Küche sorge für "kulinarische Überraschungen" und eine "anspruchsvolle deutsche und internationale Weinauswahl" stehe auch zur Verfügung, heißt es.

Beste Restaurants in Sachsen-Anhalt: Robin Pietsch mit "Zeitwerk" und "Pietsch"

Beim Restaurantführer „Gault&Millau 2023/24“ hat Küchenchef Robin Pietsch aus Wernigerode mit seinen Häusern „Zeitwerk“ und „Pietsch“ abgeräumt. Mit dem „Pietsch“ erhielt er drei von fünf möglichen Kochhauben in der im Juni vorgestellten Ausgabe des Restaurantführers.

Es ist die höchste Bewertung für ein Restaurant in Sachsen-Anhalt. Drei Kochmützen stehen beim Gault&Millau für höchste Kreativität und Qualität sowie bestmögliche Zubereitung.

Insgesamt umfasst der „Gault&Millau 2023/24“ 1000 Empfehlungen quer durch die Republik auf rund 900 Seiten.

Robin Pietschs zweites Haus „Zeitwerk“ wurde neu mit zwei Kochmützen ausgezeichnet. Die Kritiker bescheinigten ihm somit einen hohen Grad an Kochkunst, Kreativität und Qualität.

Lesen Sie auch: Darum veröffentlicht Sternekoch Robin Pietsch ein Kochbuch mit seiner Oma

Der 1988 in Blankenburg geborene Pietsch hat nach eigenen Angaben Ausbildungen zum Konditor und zum Koch absolviert. Seit 2012 kocht er mit seinem Team im Restaurant „Zeitwerk“ in Wernigerode regional verbunden für seine Gäste. Das Restaurant „Pietsch“ hat er eigenen Angaben zufolge 2019 eröffnet und bietet dort eine Küche mit „weltoffenen Einflüssen“.

Außergewöhnliche Restaurants in Sachsen-Anhalt in Naumburg, Tangermünde und Halle

Das Restaurant „Speiseberg“ in Halle erhielt ebenfalls zwei der begehrten Kochmützen, jeweils eine ging an das „1699“ in Tangermünde und den „Gasthof Zufriedenheit“ in Naumburg.

Umwelt-Auszeichnung für Feriendorf "La Porte" in Bertingen

Auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) vergibt Auszeichnungen an besondere Restaurants. So zum Beispiel im September an das Feriendorf "La Porte" in Bertingen (Bördekreis). Da das Feriendorf in Sachen Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Regionalität punkten konnte, erhielt das Lokal die Umwelt-Auszeichnung.

Ein eigener Küchengarten, der weitestgehende Verzicht auf Chemikalien bei der Zimmerreinigung, weniger Verpackungen, Wasserrückgewinnung und das Einsparen von Energie haben dem Feriendorf "La Porte" diese Auszeichnung gebracht.