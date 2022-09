Gasspeicher für den Winter sind laut Haseloff gut 90 Prozent gefüllt

Sachsen-Anhalts Regierungschef will bei galoppierenden Strompreisen an die „Wurzel ran“. Indes verständigt sich die Landesregierung auf neue Klimaschutzziele bis 2030.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sieht die Vorbereitungen für die Energieversorgung im Winter auf einem guten Weg. Die Gasspeicher seien zu über 90 Prozent gefüllt, sagte der Regierungschef am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Magdeburg. „Das ist erstmal auch eine positive Botschaft.“ Das Kabinett hatte sich am Morgen mit dem Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, über etwaige Gasengpässe und Preisexplosionen aufgrund des Kriegs in der Ukraine beraten.