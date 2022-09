Mitgas erhöht bei Rentner aus Halle Abschlag extrem - doch es gibt einen Ausweg

Halle/MZ - Als Harald Renner am vergangenen Samstag den Briefkasten öffnete, lag dort ein Brief seines Gasversorgers Mitgas. Der 70-jährige Rentner hatte mit dem Schreiben und der damit verbundenen Gaspreiserhöhung schon gerechnet. „Ich hatte mich innerlich auf eine Verdopplung oder Verdreifachung eingestellt“, sagt Renner, der in einem kleinen Reihenhaus im Süden Halles wohnt. Doch als er das Schreiben las, traute er seinen Augen nicht.