Gasknappheit: Versorger in Sachsen-Anhalt erhöhen Preise weiter drastisch

Versorger in Sachsen-Anhalt erhöhen aktuell die Preise um bis zu 59 Prozent. Sonderkündigungsrechte erhalten die Anbieter durch die Bundesregierung aber vorerst nicht.

Bundeswirrtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärt auf einer Pressekonferenz, wie es um die Versorgungssicherheit in Deutschland bestellt ist.

Halle/MZ - Hunderttausende Verbraucher in Sachsen-Anhalt müssen sich auf weiter steigende Gaspreise einstellen. Nach Angaben des Vergleichsportals Verivox erhöhen die Energieversorger im Land aktuell ihre Tarife. Der hallesche Versorger EVH hat beispielsweise im Juni den Preis um 59 Prozent angehoben, der große Regionalversorger Envia-M/Mitgas hebt die Tarife in der Grundversorgung zum Juli um 45 Prozent an, und die Stadtwerke Wittenberg folgen im August mit 45,7 Prozent.