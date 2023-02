Die Furcht vor der Betriebskostenabrechnung für 2022 sitzt wohl bei den meisten derzeit tief. Doch trotz gestiegener Kosten für Gas, Wärme und Strom könnte ein böses Erwachen vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern in Sachsen-Anhalt erspart bleiben.

Abrechnung fürs Heizen – Betriebskosten-Schock könnte in vielen Fällen ausbleiben

Viele Verbraucherinnen und Verbraucher drehten die Heizung in diesem Winter nicht so hoch wie sonst üblich.

Halle (Saale)/MZ - Seit der Gaspreis im Sog des russischen Angriffs auf die Ukraine bislang ungekannte Höhenflüge unternommen hat, sitzt die Furcht vor einem bösen Erwachen bei der Betriebskostenabrechnung für 2022 in vielen Haushalten tief. Noch liegen zwar keine belastbaren Daten darüber vor, wie viele Nachzahlungsbescheide am Ende tatsächlich in den Briefkästen landen werden. Doch es gibt erste Indizien, die darauf hindeuten, dass es weniger sein könnten als befürchtet. Sogar Rückzahlungen scheinen nun im Bereich des Möglichen.