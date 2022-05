Gabriel Bach brachte den Nazi Adolf Eichmann an den Galgen

Halle/MZ - Im Leben, so wie es Gabriel Bach sah, gibt es immer und trotz allem: Hoffnung. „Wissen Sie, ich bin ein heilloser Optimist!“ - dieser Satz fehlte in kaum einem Gespräch mit dem gebürtigen Halberstädter. Dabei hätte es nicht verwundert, wäre Bach verbittert gewesen - wurde sein Leben doch geprägt von der großen Katastrophe des 20. Jahrhunderts, vom Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust. Gabriel Bach starb am vergangenen Freitag im Alter von 94 Jahren, wie israelische Medien berichteten. Die Todesursache war zunächst unklar. Er hinterlässt seine Frau Ruth, mehrere Kinder und Enkel.

