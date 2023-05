Die Installateure Marco Bodemann (l.) und Niklas Böhnke der Firma Gebhard legen am Wärmepumpensystem im Keller die letzten Handgriffe an.

Die Wärmewende kommt in Hettstedt (Mansfeld-Südharz) auf den ersten Blick unscheinbar daher: Im Vorgarten eines Einfamilienhauses legt Adrian Gebhard die Hand auf einen kühlschrankgroßen Kasten mit Lüftungsgitter. Das ist sie also, die derzeit heiß begehrte, aber auch umstrittene Wärmepumpe. Oder besser: das Außenstück eines solchen Systems. „Das ist ausgereifte Technik“, sagt Gebhard, Juniorchef des gleichnamigen Heizungs- und Sanitärtechnikunternehmens aus Wiederstedt. Und es ist Technik, die in den vergangenen Monaten einen ungeahnten Boom erlebt hat.