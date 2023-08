Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Mobilfunk ist Daseinsvorsorge, und damit am Ende auch eine staatliche Aufgabe. Daher ist es richtig, dass der Bund dort einspringt, wo die Netzbetreiber einen Ausbau ablehnen. Wie wichtig das ist, zeigt sich vor allem in ländlichen Gebieten wie dem Harz, wo sich Funkloch an Funkloch reiht. Die magere Bilanz der bundeseigenen Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft MIG aus Naumburg weckt allerdings Zweifel, ob eine eigene Behörde der richtige Weg ist, um Versorgungslücken zu stopfen.